إيهاب جلال: قدمنا أداء جيدا رغم الغيابات ضد الزمالك.. وهذا سبب عدم مشاركة حسين السيد

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز رضاه عن أداء اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت ضد الزمالك وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة إن المواجهة كانت قوية وبمثابة إعداد مميز للموسم الجديد في الدوري والكونفدرالية.

وأشار إيهاب جلال إلى أن بيراميدز قدم مباراة قوية رغم غياب ستة لاعبين لانضمامهم لمنتخب مصر إلى جانب فخر الدين بن يوسف الذي يتواجد مع منتخب بلاده تونس.

وأكد المدير الفني الجديد لبيراميدز أن فريقه خلق العديد من الفرص ضد الزمالك وكانت السيطرة الأكبر له طوال دقائق اللقاء وهو ما جعله مطمئنا على مستوى الفريق.

وعن عدم مشاركة الوافد الجديد حسين السيد أشار إلى أنه انضم للفريق أمس الخميس ولم يخض سوى تدريبا واحدا لذا فضل عدم المجازفة به، كما أنه فضل الاعتماد على العناصر المقيدة إفريقيا استعدادا لمباراة عزام التنزاني.