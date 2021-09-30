راديو كتالونيا: لابورتا لا يتحدث مع كومان.. الإقالة مسألة وقت

يبدو أن أيام الهولندي رونالد كومان باتت معدودة في تدريب برشلونة، بحسب ما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا"، في أعقاب الخسارة الكارثية للفريق أمام بنفيكا البرتغالي.

وسقط الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب منافسه، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة الثانية على التوالي وبنفس النتيجة في المسابقة بعد حدوثها أمام بايرن ميونيخ الألماني في كامب نو.

ووفقا لراديو كتالونيا فإن كومان بات أقرب للإقالة من البقاء، أكثر من أي وقت مضى، حيث توقف خوان لابورتا رئيس النادي عن الحديث معه بصورة نهائية.

وبحسب الصحفي بيرنات سولير عبر الإذاعة ذاتها، فإن قرار لابورتا بات نهائيا بشأن إقالة كومان، وأن الأمور لم تعد أكثر من مسألة وقت، حيث لم يتوصل رئيس برشلونة إلى اتفاق مع بديله بعد.

ووضعت "راديو كتالونيا" ثلاثة خيارات على الطاولة، هم روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني.

الاسم الرابع الذي يبقى دائما موضع طرح هو تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري وأسطورة وسط البلوجرانا، ولكن وفقا للتقارير ذاتها تبقى أسهمه أقل من بقية المرشحين.

وبات برشلونة بلا نقاط بعد جولتين في دور المجموعات، مهددا بالخروج والالتحاق بمسابقة الدوري الأوروبي إذا أنهى المجموعة في المركز الثالث.