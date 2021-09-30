تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا

أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي عن تشكيل فريقه لمواجهة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي في الجولة الثانية لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، بينما يواصل المدرب الملقب بـ "الإمبراطور" التعويل على خليل درفيشجلو في الهجوم.

وتشهد مقاعد البدلاء تواجد الأمريكي دياندري يدلين، والهولندي ريان بابل، والجزائري سفيان فيغولي، والسنغالي مباي دياجني.

بينما يبدأ ماتيو جيندوزي في تشكيل مرسيليا، رفقة المغربي أمين حاريت، والتركي جنكيز أوندر.

فيما يقود الهجوم المخضرم ديميتري باييه بالقميص رقم 10.

ويتصدر جالاتاسراي المجموعة بثلاثة نقاط بعد الفوز على لاتسيو في الجولة الأولى، فيما يمتلك مرسيليا نقطة وحيدة.