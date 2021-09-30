تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي عن تشكيل فريقه لمواجهة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي في الجولة الثانية لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، بينما يواصل المدرب الملقب بـ "الإمبراطور" التعويل على خليل درفيشجلو في الهجوم.

وتشهد مقاعد البدلاء تواجد الأمريكي دياندري يدلين، والهولندي ريان بابل، والجزائري سفيان فيغولي، والسنغالي مباي دياجني.

بينما يبدأ ماتيو جيندوزي في تشكيل مرسيليا، رفقة المغربي أمين حاريت، والتركي جنكيز أوندر.

فيما يقود الهجوم المخضرم ديميتري باييه بالقميص رقم 10.

ويتصدر جالاتاسراي المجموعة بثلاثة نقاط بعد الفوز على لاتسيو في الجولة الأولى، فيما يمتلك مرسيليا نقطة وحيدة.

مصطفى محمد في أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: قدمنا أداء جيدا رغم الغيابات ضد الزمالك.. وهذا سبب عدم مشاركة حسين السيد 7 دقيقة | مصر
راديو كتالونيا: لابورتا لا يتحدث مع كومان.. الإقالة مسألة وقت 10 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا 21 دقيقة | المحترفون
تشكيل مصر – مصطفى فتحي أساسي.. والونش يجاور أيمن أشرف ضد ليبريا 25 دقيقة | منتخب مصر
قائمة نيجيريا – غياب نديدي وإيتيبو عن مواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات المونديال 30 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا مع الزمالك في ودية بيراميدز 31 دقيقة | مصر
تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر 40 دقيقة | منتخب مصر
دييجو كوستا يواجه تحقيقات الشرطة في قضية فساد كبرى 52 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول