تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا
الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي عن تشكيل فريقه لمواجهة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي في الجولة الثانية لدور المجموعات للدوري الأوروبي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، بينما يواصل المدرب الملقب بـ "الإمبراطور" التعويل على خليل درفيشجلو في الهجوم.
وتشهد مقاعد البدلاء تواجد الأمريكي دياندري يدلين، والهولندي ريان بابل، والجزائري سفيان فيغولي، والسنغالي مباي دياجني.
Yedeklerimiz: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Atalay, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne #OMvGS #UEL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2021
بينما يبدأ ماتيو جيندوزي في تشكيل مرسيليا، رفقة المغربي أمين حاريت، والتركي جنكيز أوندر.
فيما يقود الهجوم المخضرم ديميتري باييه بالقميص رقم 10.
ويتصدر جالاتاسراي المجموعة بثلاثة نقاط بعد الفوز على لاتسيو في الجولة الأولى، فيما يمتلك مرسيليا نقطة وحيدة.