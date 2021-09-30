تشكيل مصر – مصطفى فتحي أساسي.. والونش يجاور أيمن أشرف ضد ليبريا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 20:04

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى فتحي - مران منتخب مصر

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيله الأول مع الفراعنة استعدادا لملاقاة ليبريا وديا في ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- أيمن أشرف- محمود حمدي "الونش"- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- طارق حامد

في الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو"- عبد الله السعيد- مصطفى فتحي

في الهجوم: محمد شريف

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الثامن والحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

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