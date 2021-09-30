في الجول يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا مع الزمالك في ودية بيراميدز

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 19:58

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في لقاء فريقه الودي الذي أقيم أمام بيراميدز اليوم الخميس وانتهى بالتعادل السلبي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

فلماذا لم يشارك شيكابالا في اللقاء؟

حسبما علم FilGGoal.com فإن شيكابالا منذ تعرضه لقرار الإيقاف لم يشارك في تدريبات الزمالك وحصل على فترة راحة سلبية رفقة زملائه كذلك عقب نهاية الموسم.

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وعاد شيكابالا للتدرب أمس الأربعاء لأول مرة لذا لم يكن بمقدوره المشاركة في اللقاء الودي.

ووضع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برنامجا تأهيليا لشيكابالا ينفذه خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة في المران الجماعي والوديات بشكل طبيعي.

وخاض شيكابالا الموسم الماضي 34 مباراة مع الزمالك في كل البطولات وسجل هدفين وصنع خمسة وتوج بلقب الدوري.

شيكابالا الزمالك
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