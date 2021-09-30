تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 19:49

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب ليبيريا

أعلن بيتر باتلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا، عن تشكيل فريقه الذي يواجه مصر وديًا اليوم الخميس.

وجاءت طريقة لعب ليبيرا 3-5-2 مع اعتماد كامل على اللاعبين المحليين لإقامة المباراة خارج فترة التوقف الدولي.

ويلعب تيري ساكور لاعب نادي أويلرز الليبيري في خط الهجوم، فيما يحمل ألفين ماكورنيل شارة القيادة رغم كونه يبلغ 21 عاما فقط.

وتستعد ليبيريا لمواجهة كاب فيردي مرتين في تصفيات كأس العالم يومي 6 و10 أكتوبر.

بينما تستعد مصر لمواجهة ليبيا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات يوم 8 و11 أكتوبر.

تشكيل ليبيريا:

حراسة المرمى: ألفا إشاكا جالوه

الدفاع: بن بناياها – سامبسون دويه – كارلوس ويليامز

الوسط: ألفين ماكورنيل – سام جاكسون – كيلفين باركلاي – فريد بروكس – إدوارد ليدلوم

الهجوم: فريدريك دينيس – تيري ساكور

ليبيريا مصر منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: قدمنا أداء جيدا رغم الغيابات ضد الزمالك.. وهذا سبب عدم مشاركة حسين السيد 7 دقيقة | مصر
راديو كتالونيا: لابورتا لا يتحدث مع كومان.. الإقالة مسألة وقت 10 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا 21 دقيقة | المحترفون
تشكيل مصر – مصطفى فتحي أساسي.. والونش يجاور أيمن أشرف ضد ليبريا 25 دقيقة | منتخب مصر
قائمة نيجيريا – غياب نديدي وإيتيبو عن مواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات المونديال 30 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا مع الزمالك في ودية بيراميدز 31 دقيقة | مصر
تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر 40 دقيقة | منتخب مصر
دييجو كوستا يواجه تحقيقات الشرطة في قضية فساد كبرى 52 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول