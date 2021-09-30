تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر

أعلن بيتر باتلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا، عن تشكيل فريقه الذي يواجه مصر وديًا اليوم الخميس.

وجاءت طريقة لعب ليبيرا 3-5-2 مع اعتماد كامل على اللاعبين المحليين لإقامة المباراة خارج فترة التوقف الدولي.

ويلعب تيري ساكور لاعب نادي أويلرز الليبيري في خط الهجوم، فيما يحمل ألفين ماكورنيل شارة القيادة رغم كونه يبلغ 21 عاما فقط.

وتستعد ليبيريا لمواجهة كاب فيردي مرتين في تصفيات كأس العالم يومي 6 و10 أكتوبر.

بينما تستعد مصر لمواجهة ليبيا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات يوم 8 و11 أكتوبر.

تشكيل ليبيريا:

حراسة المرمى: ألفا إشاكا جالوه

الدفاع: بن بناياها – سامبسون دويه – كارلوس ويليامز

الوسط: ألفين ماكورنيل – سام جاكسون – كيلفين باركلاي – فريد بروكس – إدوارد ليدلوم

الهجوم: فريدريك دينيس – تيري ساكور