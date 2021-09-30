بيراميدز والزمالك يتعادلان دون أهداف وديًا

تعادل الزمالك أمام بيراميدز دون أهداف في ملعب الدفاع الجوي بمباراة ودية اليوم الخميس.

ويحصل الزمالك على راحة حتى يوم 5 أكتوبر ثم يبدأ الاستعداد لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 16 أكتوبر المقبل.

بينما يستعد بيراميدز لمواجهة عزّام التنزاني يوم 15 أكتوبر في كأس الكونفدرالية.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

بينما خاض بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

وشهدت المباراة حضور محمود عبد الرازق شيكابالا من المدرجات.

ودفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعدة بدلاء في الشوط الثاني بإقحام حازم إمام، ومحمد أشرف "روقا"، وإسلام جابر، وعمر السعيد، بدلا من المثلوثي، وعبد العزيز، وبنشرقي، الجزيري.

لاحقا دفع كارتيرون بـ سيد نيمار بدلا من أوناجم.

وأهدر عمر السعيد أخطر فرص الشوط الثاني بعد تمريرة عبد الله جمعة.