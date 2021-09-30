تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري وشهدت انتصار دكرنس بالفوز في دربي الدقهلية ضد المنصورة بثلاثية دون رد.

ذلك الفوز جعل دكرنس يتصدر المجموعة مبكرا بفارق الأهداف عن منافسيه سبورتنج والأولمبي.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية في مجموعة بحري؟

وتعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من هنا.