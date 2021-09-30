تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

دكرنس والمنصورة

أقيمت اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري وشهدت انتصار دكرنس بالفوز في دربي الدقهلية ضد المنصورة بثلاثية دون رد.

ذلك الفوز جعل دكرنس يتصدر المجموعة مبكرا بفارق الأهداف عن منافسيه سبورتنج والأولمبي.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية في مجموعة بحري؟

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – دكرنس يقسو على المنصورة في الدربي.. والأولمبي يهزم البلدية في الدرجة الثانية - ستانلي يعود لـ وادي دجلة في الدرجة الثانية - بايونيرز لـ في الجول: نجحنا في ضم حسام باولو

وتعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من هنا.

في الدرجة الثانية دكرنس المنصورة سبورتنج الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: قدمنا أداء جيدا رغم الغيابات ضد الزمالك.. وهذا سبب عدم مشاركة حسين السيد 8 دقيقة | مصر
راديو كتالونيا: لابورتا لا يتحدث مع كومان.. الإقالة مسألة وقت 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا 22 دقيقة | المحترفون
تشكيل مصر – مصطفى فتحي أساسي.. والونش يجاور أيمن أشرف ضد ليبريا 26 دقيقة | منتخب مصر
قائمة نيجيريا – غياب نديدي وإيتيبو عن مواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات المونديال 31 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا مع الزمالك في ودية بيراميدز 32 دقيقة | مصر
تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر 41 دقيقة | منتخب مصر
دييجو كوستا يواجه تحقيقات الشرطة في قضية فساد كبرى 53 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول