تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية
الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 18:16
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري وشهدت انتصار دكرنس بالفوز في دربي الدقهلية ضد المنصورة بثلاثية دون رد.
ذلك الفوز جعل دكرنس يتصدر المجموعة مبكرا بفارق الأهداف عن منافسيه سبورتنج والأولمبي.
فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية في مجموعة بحري؟
وتعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من هنا.