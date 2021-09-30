الدرجة الثانية – دكرنس يقسو على المنصورة في الدربي.. والأولمبي يهزم البلدية

بدأ دكرنس الدوري بحسم دربي الدقهلية أمام المنصورة، فيما انتصر الأولمبي على بلدية المحلة.

وفاز دكرنس على المنصورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب دكرنس، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري).

عادل فكري سجل هدفين للمنصورة في الشوط الأول، قبل أن يضيف مؤمن سمير الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وعلى ملعب الأولمبي في الإسكندرية، حسم عبد الله الرويني الفوز لـ الأولمبي على حساب بلدية المحلة بهدف قاتل في الدقيقة الـ86.

وانتصر سبورتنج على المجد السكندري بهدفين دون رد، سجلهما لأحمد عامر ومانجا سيلا.

صيد المحلة تعادل مع الحمام بهدف لكل فريق في المحلة. تقدم الحمام بهدف محمد عوض، قبل أن يعادل محمد الدسوقي النتيجة لصيد المحلة.

أما بايونيرز، فتعادل مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق. محمد نجاتي تقدم لأبو قير في الشوط الأول، ثم تعادل بايونيرز بالشوط الثاني عن طريق محمد جميل.

الزرقا تعادل مع دمنهور سلبيا في ملعب الزرقا، فيما تعادل المصري بالسلوم في أولى مبارياته بالدرجة الثانية مع كفر الشيخ. محمد عبد الرازق تقدم لكفر الشيخ، قبل أن يتعادل جابر سالم للمصري بالسلوم.