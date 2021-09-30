عمار حمدي يرد على "اشتراط المشاركة أساسيا مع الأهلي"

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - عمار حمدي

رد عمار حمدي على ما يتردد بشأن اشتراطه المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

ونفى عمار كل تلك الأحاديث وكشف عن دوره الاجتهاد في التدريبات فقط.

وكان عمار حمدي قد غاب عن مباراتي الأهلي أمام كل من طلائع الجيش في السوبر المصري وإنبي في ثمن نهائي كأس مصر.

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ونشر عمار حمدي عبر حسابه الرسمي: "ما يتردد في الفترة الأخيرة بشأن اشتراط عودتي إلى الأهلي بالمشاركة بشكل أساسي؟ لا يصح أن أتشرط على النادي الأهلي".

وتابع "دوري الاجتهاد في التدريبات فقط من أجل نيل ثقة الجهاز الفني".

وكان عمار حمدي قد لعب الموسم الماضي في صفوف الاتحاد السكندري معارا من الأهلي.

الأهلي عمار حمدي
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