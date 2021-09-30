فينجادا يجيب عبر في الجول.. هل نصح اتحاد الكرة بتعيين شوقي غريب

لم ينته الجدل بشأن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأوليمبي لولاية ثالثة، ويلقي هذا الجدل بظلاله على حقيقة دور نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في القرار.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة صرح بأن الرجل البرتغالي مؤيد لاستمرار شوقي غريب في إدارة المنتخب الأولمبي.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "أعضاء اتحاد الكرة هم المسؤولون عن اتخاذ كل القرارات، سواء في قضية تعيين شوقي غريب أو أي قضايا أخرى".

واستدرك "أنا المدير الفني لاتحاد الكرة وأشارك في بذل قصارى جهدي وتقديم النصح بما أعتقد أنه جيد وصحيح، لكنني لست قلقا من كل ما يقال عكس ذلك في الإعلام".

وأوضح "علينا أن ننظر للنتائج التي تحققت خلال الفترة قبل وأثناء أولمبياد طوكيو، ولذلك أقدر العمل والنتائج التي حققها شوقي غريب".

وواصل "أغلب الظن كان أننا لسن جيدين كفاية وسنخسر بسهولة، ولكننا أقصينا الأرجنتين ثم تأهلنا إلى ربع النهائي وخسرنا من البرازيل صاحبة الميدالية الذهبية بهدف".

وانتقل المدير الفني الأسبق للزمالك إلى الحديث عن حقيقة فرض اتحاد الكرة لاسم شوقي غريب عليه دون الأخذ برأيه.

وعن ذلك، قال: "ليس صحيحا أن اتحاد الكرة اتخذ القرار وفرضه عليه، حتى عندما كنت في البرتغال لمدة أسبوع وقبل السفر كنت على تواصل دائم بأحمد مجاهد رئيس الاتحاد ونناقش كل القضايا".

وأضاف "لكنني لست الشخص الذي يخرج في الإعلام كثيرا ليتحدث عما قاله داخل اتحاد الكرة وفي اجتماعاته مع رئيس الاتحاد".

وأردف "يمكن للإعلام أن يقول ما يريد ولا يهمني ذلك، كما قلت إنني حر ومستقل تماما في قراراتي، ولم أكن أو سأجبر على قبول أي قرارات".

وعن وضعه خطة للمنتخبات المصرية، شرح "يجب أن أقول بوضوح إنني لست مثاليا لكني متحمس جدا للعمل مع الاتحاد المصري ورئيسه وأنا هنا لأبذل قصارى جهدي، بعض الناس يحبون أن يتحدثون من ظهرك ولكنني لا أتبع هذه الطريقة، أنا أتحدث وجها لوجه".

وأكمل "لقد خرجت في مؤتمر صحفي وتحدثت عن رؤيتي، الخطة تخص اتحاد الكرة ويعمل عليها العديد من الأشخاص".

أخيرا، هل يجد فينجادا أن شوقي غريب وكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول يلعبان بنفس الطريقة ليستفيد اللاعبين؟

أجاب "أنا هنا من أجل دعم كيروش وشوقي غريب وكل مدربي المنتخبات المصرية وأنا سعيد بتواجدهما معي".