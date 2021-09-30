جرويتسكا: لا نفكر في التوقف عن التسجيل حتى لو تقدمنا بـ3 أو 4 أهداف

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

بايرن ميونخ

أوضح ليون جرويتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ أن فريقه لا يفكر في التوقف عن التسجيل في أي مباراة حين يتقدم بنتيجة مريحة، وهو ما حدث أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

واصل بايرن ميونيخ التغريد منفردا وتغلب على دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جوريتسكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا أمسية كروية جميلة تميزت بأجواء رائعة في ملعبنا".

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وأضاف "لعبنا مباراة كبيرة لكن هناك دائمًا أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل".

وتابع الدولي الألماني "قدمنا الكثير من الأشياء الجيدة أمام دينامو كييف، بما في ذلك الخروج بشباك نظيفة".

وشدد "من المهم جدا بالنسبة لنا كفريق ألا نتوقف عن محاولة التسجيل، حتى لو كنا متقدمين بثلاثية أو رباعية نظيفة"

وأتم "افتتحنا التسجيل مبكرا، كنا نمتلك العقلية والرغبة في تسجيل المزيد من الأهداف والدفاع أيضا، لقد عملنا بشكل جيد جدا".

وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول بثنائية روبرت ليفاندوفسكي في شباك دينامو كييف.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 27.

وواصل بايرن ميونيخ سيطرته على المباراة في الشوط الثاني ليضيف ثلاثة أهداف جديدة.

ونجح سيرجي جنابري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يضيف ليروي ساني الرابع في الدقيقة 74.

واختتم تشوبو موتينج التسجيل في الدقيقة 87 ليحسم خماسية بايرن ميونيخ.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين ويليه بنفيكا بأربع نقاط بينما دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل برشلونة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على بنفيكا في مباراة الجولة الثالثة يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

بايرن ميونيخ ليون جرويتسكا دينامو كييف
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