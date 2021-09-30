قائمة إنجلترا - عودة فودين وتوموري وغياب جرينوود استعدادا لتصفيات المونديال

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

لوك شاو - إيطاليا ضد إنجلترا - نهائي يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة الفريق استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم.

وعاد فيل فودين وفيكايو توموري إلى قائمة الأسود الثلاثة من جديد بينما غاب ماسون جرينوود.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على أندورا مساء السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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ويستضيف إنجلترا منتخب المجر مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: سام جونستون - جوردان بيكفورد - أرون رامسديل

الدفاع: كونور كوادي - ريس جيمس - تيرون مينجز - لوك شاو - جون ستونز - فيكايو توموري - كيران تيربيير - كايل والكر

الوسط: فيل فودين - جوردان هيندرسون - خيسي لينجارد - ماسون ماونت - كالفين فيليبس - ديكلان ريس

الهجوم: جاك جريليتش - هاري كين - بوكايو ساكا - جادون سانشو - رحيم سترلينج - أولي واتكينس

ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعته برصيد 16 نقطته بعد تعادل وحيد أمام بولندا وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا أقرب منافسيه.

إنجلترا قائمة المنتخب
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