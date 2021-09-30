سواريز: أتمنى التسجيل في برشلونة ولكن

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 15:25

كتب : عمر خالد

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

عبر الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد عن أمله في التسجيل في شباك برشلونة في جولة الإسبوع المقبل.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: "أتمنى التسجيل في برشلونة، ولكن إذا حدث ذلك لن أحتفل، لدي احترام كبير لبرشلونة".

وأضاف "برشلونة لديهم الكثير من المواهب ويمكنهم الخروج من هذا الوضع".

أخبار متعلقة
قائمة فرنسا - عودة ثنائي بايرن ميونيخ وغياب جيرو في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية إنريكي يرد على شائعات ترك منتخب إسبانيا وخلافة كومان في برشلونة قائمة إسبانيا – استدعاء ماركوس ألونسو.. وتواجد جافي لأول مرة برونو: رونالدو سيفعل ذلك أكثر وأكثر طوال الموسم

وعن علاقته برونالد كومان قبل الرحيل عن الفريق قال سواريز: "كومان عاملني بإزدراء كأني صبي بعمر 15 سنة، والرئيس السابق بارتوميو، أشاع أنني ضرر في غرفة الملابس".

وتابع "هناك توتر بين خوان لابورتا ورونالد كومان وهي حرب منفصلة تؤذي اللاعبين، ولا تصب في مصلحة الفريق على أي حال من الأحوال".

وعن اقتراح تدريب تشافي لبرشلونة أوضح سواريز "تشافي لديه أصدقاء في النادي وسيتعين عليه اتخاذ قرارات معهم وهذا الأمر صعب".

وتابع "على أي حال أراه مدرب مؤهل للغاية و أن العودة للكامب نو مدربا ستجعله يبدو رائعا كما كان لاعبا من قبل".

وواصل "لا أعتقد أن اليوم أو غدا أو بعد هو الوقت المناسب لتشافي لتدريب الفريق، إنه ذكي و يعرف صعوبة النادي ويجب أن ينتظر اللحظة المناسبة".

واختتم تصريحاته لدى الصحيفة الإسبانية بالحديث عن ليونيل ميسي قائلا: "ميسي أخبرني أنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة وهذا جعله سعيدا، ولكن لم تسير الأمور كما خطط لها".

يذكر أن أتليتكو مدريد يواجة برشلونة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب واندامترو بوليتانو.

لويس سواريز أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمار حمدي يرد على "اشتراط المشاركة أساسيا مع الأهلي" 11 دقيقة | الدوري المصري
فينجادا يجيب عبر في الجول.. هل نصح اتحاد الكرة بتعيين شوقي غريب 52 دقيقة | منتخب مصر
جرويتسكا: لا نفكر في التوقف عن التسجيل حتى لو تقدمنا بـ3 أو 4 أهداف ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة البرتغال - رونالدو وبرونو في مواجهتي قطر ولوكسمبورج.. وغياب فيليكس ساعة | تصفيات كأس العالم
قائمة إنجلترا - عودة فودين وتوموري وغياب جرينوود استعدادا لتصفيات المونديال ساعة | أوروبا
سواريز: أتمنى التسجيل في برشلونة ولكن ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – انتهاء أزمة قيد الزمالك مع اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
قائمة فرنسا - عودة ثنائي بايرن ميونيخ وغياب جيرو في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري