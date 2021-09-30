سواريز: أتمنى التسجيل في برشلونة ولكن

عبر الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد عن أمله في التسجيل في شباك برشلونة في جولة الإسبوع المقبل.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: "أتمنى التسجيل في برشلونة، ولكن إذا حدث ذلك لن أحتفل، لدي احترام كبير لبرشلونة".

وأضاف "برشلونة لديهم الكثير من المواهب ويمكنهم الخروج من هذا الوضع".

وعن علاقته برونالد كومان قبل الرحيل عن الفريق قال سواريز: "كومان عاملني بإزدراء كأني صبي بعمر 15 سنة، والرئيس السابق بارتوميو، أشاع أنني ضرر في غرفة الملابس".

وتابع "هناك توتر بين خوان لابورتا ورونالد كومان وهي حرب منفصلة تؤذي اللاعبين، ولا تصب في مصلحة الفريق على أي حال من الأحوال".

وعن اقتراح تدريب تشافي لبرشلونة أوضح سواريز "تشافي لديه أصدقاء في النادي وسيتعين عليه اتخاذ قرارات معهم وهذا الأمر صعب".

وتابع "على أي حال أراه مدرب مؤهل للغاية و أن العودة للكامب نو مدربا ستجعله يبدو رائعا كما كان لاعبا من قبل".

وواصل "لا أعتقد أن اليوم أو غدا أو بعد هو الوقت المناسب لتشافي لتدريب الفريق، إنه ذكي و يعرف صعوبة النادي ويجب أن ينتظر اللحظة المناسبة".

واختتم تصريحاته لدى الصحيفة الإسبانية بالحديث عن ليونيل ميسي قائلا: "ميسي أخبرني أنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة وهذا جعله سعيدا، ولكن لم تسير الأمور كما خطط لها".

يذكر أن أتليتكو مدريد يواجة برشلونة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب واندامترو بوليتانو.