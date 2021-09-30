خبر في الجول – انتهاء أزمة قيد الزمالك مع اتحاد الكرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 15:05

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - التتويج

انتهت أزمة قيد لاعبي الزمالك في اتحاد الكرة، وأصبح بمقدوره قيد لاعبي الفريق الأول والناشئين بشكل طبيعي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع اتحاد الكرة المصري لتسوية مديونيات النادي الأبيض.

ودفع الزمالك 12 مليون جنيه لاتحاد الكرة، مع الاتفاق على جدولة باقي المستحقات خلال الأشهر المقبلة.

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وبذلك، يكون بمقدور الزمالك قيد لاعبيه، واستخراج البطاقات التي تمكنهم من اللعب في المباريات الرسمية، سواء على مستوى الناشئين أو الفريق الأول.

يذكر أن أزمة القيد المحلولة لا تشمل الصفقات الجديدة، والمحروم الزمالك من قيدهم بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز وديا مساء اليوم الخميس، استعدادا للموسم المقبل.

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