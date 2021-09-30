قائمة فرنسا - عودة ثنائي بايرن ميونيخ وغياب جيرو في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

جريزمان منتخب فرنسا

ضم ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة مكونه من 23 لاعبا لمواجهتي المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم 7 أكتوبر المقبل بمدينة تورينو الإيطالية.

وبحسب نتيجة اللقاء، تلتقي الديوك الفرنسية الفائز من لقاء إيطاليا وإسبانيا في النهائي أو الخاسر في مباراة المركز الثالث يوم 10 أكتوبر المقبل.

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ويغيب أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي عن القائمة وكذلك ستيف مانداندا حارس مرمى مارسيليا.

وعاد ثنائي بايرن ميونيخ: لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد لقائمة أبطال كأس العالم 2018.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – مايك ماينيان (ميلان الإيطالي) – بينوا كوستيل (بوردو)

الدفاع: لوكاس دينييه (إيفرتون الإنجليزي) – ليو دوبوا (أولمبيك ليون) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – بيرنسيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – جول كوندي (إشبيلية الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين توشواميني (موناكو) – جوردان فيرتو (روما).

الهجوم: وسام بن يدر (موناكو) – كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

قائمة فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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