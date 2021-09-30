إنريكي يرد على شائعات ترك منتخب إسبانيا وخلافة كومان في برشلونة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 14:52

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن الشائعات التي تشير إلى توليه منصب مدرب برشلونة خلفا لرونالد كومان الذي يواجه خطر الإقالة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أعتقد أن جوان لابورتا ليس لديه رقم هاتفي".

وأضاف "لن أترك المنتخب الإسباني، لدي عقد مع اللاروخا وأنا مستمر حسب رغبتهم، وسأحترم ذلك".

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وظهرت أسماء أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي وتشابي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز ضمن الأسماء المرشحة لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة.

ويواصل برشلونة عروضه السيئة هذا الموسم بعد التعادل في 3 من 6 مباريات أقيمت في الدوري الإسباني.

كما بات تأهل برشلونة للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا محل شك بعد تذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب مرور جولتين.

فقد خسر البلوجرانا بثلاثية نظيفة من بايرن ميونيخ ثم من بنفيكا.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة قد تبدو الفرصة الأخيرة لكومان للبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

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