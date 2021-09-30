برونو: رونالدو سيفعل ذلك أكثر وأكثر طوال الموسم

يؤمن برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد بأن زميله كريستيانو رونالدو سيحسم الكثير من المباريات للشياطين الحمر كما فعل في لقاء فياريال بدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع ليقود يونايتد للفوز على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان لدي شعور دائمًا بأننا سنفوز بالمباراة، وعندما سجلوا هدفا، شعرت أننا يمكن أن نعود مرة أخرى ونقلب الأمور".

وأضاف "بعد هدف أليكس تيليس، كانت الأجواء لا تصدق. كان حماس الجماهير مذهلا وأعطانا دفعة كبيرة".

وعن هدف الفوز المتأخر الذي سجله رونالدو، أوضح "نحن نعرف ذلك عن كريستيانو، في أي لحظة، كل كرة في منطقة الجزاء يمكن أن تكون هدفا".

تقدم باكو ألكاسير لفياريال في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتعادل أليكس تيليس بتسديدة مدهشة ثم سجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 95.

وواصل "نعرف مدى قوة الحاسة التهديفية لإدينسون كافاني وكريستيانو في منطقة الجزاء، لديهما الإحساس بالمرمى من أي اتجاه".

وأردف "رونالدو فعلها مرة أخرى، وسيفعل ذلك أكثر وأكثر في الموسم الحالي".

وعن المنافس فياريال، قال البرتغالي "من الصعب دائما اللعب ضد الفرق الإسبانية. نعلم أنهم يلعبون بشكل جيد، وهم جيدون في التعامل مع الكرة. نعلم أن مدربهم كان هنا أيضا في إنجلترا بالفعل".

وأكمل "فرقهم تلعب دائمًا كرة قدم جيدة. ومنظمين حقًا دفاعيًا. من الصعب دائمًا اللعب ضدهم، لكن أعتقد أننا قمنا بعمل جيد. في بعض الأحيان يتعين علينا التحلي بالصبر وعدم الضغط طوال الوقت وأعتقد أننا قمنا بالعمل الصحيح".

وأتم "النقاط الثلاث هي الأهم وحصلنا عليها".

وحصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن يانج بويز الثاني ونقطة عن أتالانتا المتصدر.

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