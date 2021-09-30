الزمالك يضم معاذ علاء حارس نادي المقاصة لـ 5 مواسم

أعلن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك ضم معاذ علاء حارس مرمى مصر للمقاصة مواليد 2003.

وانضم معاذ بعقد يمتد لمدة 5 مواسم بعدما وقع على عقود احترافية.

وأوضح حامد أن التعاقد مع الحارس جاء وفقا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها وتفيد النادي في المستقبل القريب.

وأشار بدر حامد إلى أن المفاوضات تمت بين حسين لبيب رئيس النادي وإدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع فاروق جعفر المستشار الفني وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وكان الزمالك قد أعار أحمد نادر السيد حارس فريق 2021 لنادي فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين.

كما خرج الموسم الحالي من الفريق الأول كل من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي على سبيل الإعارة على الترتيب لصفوف فيوتشر وفاركو.