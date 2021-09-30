المصري: أحمد رفعت مستمر حتى يناير على الأقل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري أن أحمد رفعت لاعب الفريق مستمر حتى يناير المقبل على الأقل.

وكان رفعت قد تغيب عن التدريبات الجماعية من أجل الضغط للرحيل، قبل أن يعود للتدريبات من جديد.

وقال حسن عمار عبر إذاعة أون تايم: "أحمد رفعت من القوام الرئيسي للفريق ومقيد في القائمة الإفريقية الأولى".

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وكشف "رفعت مستمر معنا حتى يناير المقبل على الأقل، بعدها يمكن دراسة العروض".

وتابع عمار "بالفعل وصلتنا بعض العروض الرسمي لضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح "القائمة الأولى لا تضم الصفقات الجديد، لذلك استمرار أحمد رفعت مهم لنا للمشاركة في الكونفدرالية".

واختتم تصريحاته "نسعى أن يساعدنا رفعت لتحقيق أهداف الفريق ومنها تجاوز دور الـ32 والدور المكرر من الكونفدرالية".

وشارك أحمد رفعت مع المصري في 31 مباراة منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وساهم رفعت في 14 هدفا إذ سجل 8 وصنع 6 آخرين.

المصري أحمد ر فعت
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