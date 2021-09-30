طارق مصطفى: سعدت بخروجي من المنتخب أكثر من الانضمام.. وهذا ما فعله البدري مع مصطفى محمد

أوضح طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن ما حدث مع جهاز حسام البدري لا يُحتمل، وتحدث عن عدم ضم يوسف أوباما وما فعله مصطفى محمد بعد لقاء الجابون.

ورحل طارق مصطفى رفقة الجهاز الفني للبدري في الشهر الماضي عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال طارق مصطفى: "توقعنا الرحيل عن تدريب المنتخب مبكرا، لكن ليس بعد مباراة الجابون مباشرة".

وأضاف عبر قناة الحياة: "على المستوى الشخصي سعدت بخروجي من المنتخب أكثر من وقت تولي المهمة".

وتابع "كان واضحا من وجودنا في المنتخب أن 90% من الناس متربصين بنا، من أول يوم معسكر حتى آخر يوم حدثت مشاكل لا يمكن أن يتحملها أي جهاز فني".

وتطرق للحديث عما فعله مصطفى محمد عقب مباراة الجابون قائلا: "لم نشاهد ما فعله مصطفى محمد بعد هدف التعادل أمام الجابون إلا في الطائرة أثناء العودة لمصر، ووجدته يبكي وسألته خاصة أنه سجل هدفا فقال لي إنه مضغوط وأخبرت حسام البدري بالأمر وتحدثا سويا وتعامل معه بشكل جيد كأب".

وقدم لمهاجم جالاتاسراي نصيحة: "مصطفى لابد أن يهتم ببعض التفاصيل الصغيرة لأن شيء مثل ذلك قد يقلل من رصيده، هو صغير في السن لكن كبير كرأس حربة".

وأوضح سبب عدم ضم يوسف أوباما وإمام عاشور لقائمة المنتخب تحت قيادة البدري قائلا: "اخترنا أوباما وإمام عاشور في القوائم المبدئية للمنتخب، ووضعت الثنائي ضمن اختيارات المنتخب لأن الزمالك كان أفضل فريق في مصر وكانت الاختيارات كان ممكن تصل إلى 8-9 لاعبين من الأبيض".

وأردف "إمام عاشور تألق في مركز الوسط عقب رحيل فرجاني ساسي من الزمالك خاصة مع إجادته التسديد والزيادة العددية وهو ما لا يتواجد في الكثير من لاعبين بمصر ".

وواصل "حسام البدري لا يحب أوباما؟ كان يتحدث عنه بشكل جيد، والاختيارات وجهات نظر، تتعدد الأسماء في نفس مركزه".

وأتم "طالبت سابقا منذ 5 أشهر ضم مهند لاشين، فيما طالب أحمد أيوب ضم عمرو السيسي من طلائع الجيش، نقدم الأسماء للمدير الفني وهو من يقرر في النهاية".