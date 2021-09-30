بطلب من فيفا.. اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خطابا إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي.

ويأتي ذلك من أجل العرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حسب طلبه.

وكان فيفا قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط.

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وجاءت الثلاث نقاط كالآتي:

- أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم إقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

- يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي إجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد

- يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

ومن جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.

اتحاد الكرة فيفا
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