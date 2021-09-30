محامي شيكابالا: قرار إيقافه ظالم لذلك تقدمنا بطعن.. ما حدث من اتحاد الكرة ليس تخفيضا للعقوبة

يرى كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك أن عقوبة إيقافه من اتحاد الكرة ظالمة ومبالغ فيها.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح محامي شيكابالا أن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم هو خطوة أولى.

وقال كمال شعيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "إيقاف شيكابالا قرار ظالم شكلا وموضوعا لذا تقدمنا بطعن ضده".

وتابع "لا يوجد من الأساس عقوبة للإيقاف 8 أشهر ولا بد من لائحة وليس عقوبات بالأهواء الشخصية".

وأوضح "أيضا عقوبة الإيقاف 8 مباريات إما للبصق على الحكم أو دفعه وشيكابالا لم يقم بالأمرين".

وشدد محامي شيكابالا "في العقوبة الأولى لا يجوز أن يكون الخصم والحكم، هل يصح أن من رأى الواقعة هو من سيصدر العقوبة".

وكشف "الخطوة الأولى هي اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، مرحلة أولى الطعن ضد عقوبة 8 أشهر".

واختتم تصريحاته "ما حدث من اتحاد الكرة ليس تخفيضا للعقوبة بل أنها عقوبة مبالغ فيها، وتم تحديد جلسة يوم 12 أكتوبر".