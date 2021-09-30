قائمة إسبانيا – استدعاء ماركوس ألونسو.. وتواجد جافي لأول مرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا

تواجد جافي لاعب وسط برشلونة لأور مرة في قائمة منتخب إسبانيا الأول، فيما تواجد ماركوس ألونسو ظهير أيسر تشيلسي.

أعلن لويس إنريكي مدرب برشلونة قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر أكتوبر المقبل.

قائمة إسبانيا شهدت استدعاء ماركوس ألونسو في ظل غياب جوردي ألبا، وجايا للإصابة.

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وتواجد جافي لاعب وسط برشلونة لأول مرة، فيما تواجد بيدري أيضا بشكل طبيعي.

لويس إنريكي أعلن القائمة على طريقة كروت لعبة فيفا، احتفالات بإصدار نسخة عام 2022 من اللعبة.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – روبيرت سانشيز (برايتون) – ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي) – بيدرو بورو (سبورتنج لشبونة) – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) – إريك جارسيا (برشلونة) – إينيكو مارتينيز (أتليتك بلباو) – باو توريس (فياريال) – سيرخيو ريجولين (توتنام) – ماركوس ألونسو (تشيلسي).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) – سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – جافي (برشلونة) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ميكيل ميرينو (فالنسيا) – بيدري (برشلونة) – ماركوس يورنتي (أتليتكو مدريد) – بابلو فورنالاس (وست هام يونايتد) – بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة).

الهجوم: ييريمي بينو (فياريال) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – ميكيل أويارزبال (ريال سوسيداد).

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، على أن يلعب مباراة النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع حسب النتيجة.

دوري الأمم الأوروبية إسبانيا لويس إنريكي
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