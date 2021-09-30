قائمة إسبانيا – استدعاء ماركوس ألونسو.. وتواجد جافي لأول مرة

تواجد جافي لاعب وسط برشلونة لأور مرة في قائمة منتخب إسبانيا الأول، فيما تواجد ماركوس ألونسو ظهير أيسر تشيلسي.

أعلن لويس إنريكي مدرب برشلونة قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر أكتوبر المقبل.

قائمة إسبانيا شهدت استدعاء ماركوس ألونسو في ظل غياب جوردي ألبا، وجايا للإصابة.

وتواجد جافي لاعب وسط برشلونة لأول مرة، فيما تواجد بيدري أيضا بشكل طبيعي.

لويس إنريكي أعلن القائمة على طريقة كروت لعبة فيفا، احتفالات بإصدار نسخة عام 2022 من اللعبة.

🎮 Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA. 🇪🇸 @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague. Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es 🔝!#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – روبيرت سانشيز (برايتون) – ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي) – بيدرو بورو (سبورتنج لشبونة) – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) – إريك جارسيا (برشلونة) – إينيكو مارتينيز (أتليتك بلباو) – باو توريس (فياريال) – سيرخيو ريجولين (توتنام) – ماركوس ألونسو (تشيلسي).

الوسط: رودريجو (مانشستر سيتي) – سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – جافي (برشلونة) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ميكيل ميرينو (فالنسيا) – بيدري (برشلونة) – ماركوس يورنتي (أتليتكو مدريد) – بابلو فورنالاس (وست هام يونايتد) – بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة).

الهجوم: ييريمي بينو (فياريال) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – ميكيل أويارزبال (ريال سوسيداد).

🚨 OFICIAL | ¡¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21!! 23 jugadores conforman la CONVOCATORIA del técnico asturiano para la Final Four de la #NationsLeague. 🆚 La @SeFutbol se estrenará en semifinales contra Italia el miércoles 6 de octubre. 🙌🏻 ¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/XPHc8Xll4v — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، على أن يلعب مباراة النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع حسب النتيجة.