بعد إسقاط تشيلسي.. أليجري: البحارة يجدون دائما طريق الخروج بعد العاصفة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن فوز فريقه على تشيلسي مع توالى انتصارات السيدة العجوز بعد بداية سيئة للموسم يشبه خروج البحارة إلى بر الأمان بعد المعاناة مع العواصف.

وتفوق يوفنتوس في قمة مباريات الأربعاء الأوروبية على البلوز بهدف دون مقابل.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "البحارة يجدون دائما طريق الخروج بعد العاصفة، لعبنا مباراة رائعة أمام تشيلسي أبطال أوروبا".

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وأضاف "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل من الناحية الفنية، لكن لا يمكنني قول أي شيء سيئ للاعبين، إنها خطوة للأمام من أجل التأهل لدور الـ16".

وتابع "لا يزال يتعين علينا التحسن في المراوغة، لكن الأمر لم يكن سهلا أمام حامل اللقب".

وأتم "لتفوز في كرة القدم، تحتاج إلى امتلاك رغبة قوية، احترمنا تشيلسي ولعبنا بشكل جيد بدون تلقي أهداف".

ويستعد يوفنتوس للقاء تورينو في دربي ديلا مولي الأسبوع المقبل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأصبح فيديريكو كييزا أول إيطالي يسجل في 4 مباريات متتالية مع يوفنتوس في دوري الأبطال منذ أليساندرو ديل بيرو في نوفمبر 1997.

كما سجل أسرع هدف في بداية الشوط الثاني في تاريخ يوفنتوس بعد مرور 10 ثوانٍ فقط.

ولأول مرة يخسر تشيلسي مباراتين متتاليتين خارج أرضه تحت قيادة توماس توخيل بعد السقوط ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 ثم يوفنتوس.

كما خاض ليوناردو بونوتشي مباراته رقم 450 مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

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