بي إن: اجتماع طارئ لإدارة برشلونة لحسم مستقبل كومان

يجتمع مجلس إدارة برشلونة في الوقت الحالي من أجل حسم مصير رونالد كومان المدير الفني.

وكان برشلونة قد خسر بثلاثة أهداف دون مقابل أمام بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة في دوري الأبطال بعد الخسارة بنفس النتيجة من بايرن ميونيخ.

وكشفت شبكة بي إن سبورتس عن عقد إدارة برشلونة لاجتماع طارئ في الوقت الحالي من أجل حسم مستقبل رونالد كومان.

ويواصل برشلونة عروضه السيئة هذا الموسم بعد التعادل في ثلاث من ست مباريات أقيمت في الدوري الإسباني.

وبات تأهل برشلونة للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا محل شك بعد تذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب مرور جولتين.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في التاسعة من مساء بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.