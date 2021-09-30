فرج عامر يكشف كواليس "الصفقة التاريخية".. وتعثر انتقال حسام حسن للزمالك وطارق حامد إلى الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن كواليس "الصفقة التاريخية" التي أعلن عنها، ثم تعثرت.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الصفقة التاريخية التي أعلنت عنها كانت عبارة عن لاعب أوروبي يلعب في الدوري الإسباني بأحد الفرق من المركز السادس إلى العاشر".

وأضاف "اللاعب كان يعاني مشاكل أسرية ويريد الانتقال، وأحد الشركات التي تعمل معنا، عرضت دفع الجزء الأكبر من راتبه لكي يلعب في سموحة، لكن الصفقة تعثرت ولا أستطيع الإفصاح عن الصفقة لأنني وقعت على اتفاق عدم إفصاح عن هوية اللاعب".

فرج عامر انتقل للحديث عن حسام حسن مهاجم الأهلي الجديد، فقال "كنت قد اتفقت على بيع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه، ثم دخل الزمالك في المفاوضات. طلبت ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي واستعارة أسامة فيصل، بجانب 5 مليون جنيه".

وواصل "تفاوضنا كثيرا وتجاوبت معهم في كل الشروط وتخليت عن الخمسة ملايين، ولكنهم لم ينفذوا الاتفاق في النهاية".

رئيس سموحة أتبع "بعت للزمالك لاعبين يكاد يكونوا ثلاثة أضعاف ما بعته للأهلي. كنت أبيع اللاعب لمرتضى منصور في 10 دقائق. طارق حامد، وباولو، ومحمود عبد العزيز، وإبراهيم عبد الخالق، وحمودي وغيرهم".

وأتم "عرضت طارق حامد على الأهلي بإصرار، لكن الأهلي رفض. كانت فترة محمود طاهر وقتها، وعدلي القيعي يشهد على ذلك".

طارق حامد انتقل إلى الزمالك عام 2014 قادما من سموحة، قبل أن يكتب تاريخا كبيرا مع القلعة البيضاء على مدار 7 أعوام، ومازالت القصة لم تنته.