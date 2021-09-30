أليجري: كييزا سيصبح قلب هجوم في المستقبل على خطى والده

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي

أبدى ماكس أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس إعجابه بمستوى فيديريكو كييزا في قلب الهجوم.

وتغلب يوفنتوس على تشيلسي بهدف دون مقابل سجله كييزا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كييزا أثبت قدراته الكبيرة بعد الفوز على تشيلسي".

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وتابع "لعب كييزا كمهاجم وهمي مؤقتا وأثبت قدراته، سيصبح قلب هجوم في المستقبل على خطى والده إنريكو".

وكان إنريكو كييزا والد فيديريكو لاعب بارما وفيورنتينا السابق أحد أبرز نجوم إيطاليا في ذلك التوقيت.

واضاف أليجري "كييزا لم يصل بنسبة 100% على الإطلاق وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها كمهاجم".

وأوضح "أخبرت كييزا بتقييمي، وهو يمكنه اللعب كقلب هجوم أو مهاجم داعم".

وشارك كييزا -24 عاما- الموسم الماضي في 43 مباراة مع يوفنتوس وسجل 14 هدفا وصنع 10 آخرين.

يوفنتوس كييزا
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