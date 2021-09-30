كوبا سود أمريكانا – ريد بول براجانتينو إلى النهائي بالتفوق على زملاء كاردوزو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 10:33

كتب : إسلام أحمد

شعار ريد بول براجانتينو البرازيلي

تأهل ريد بول براجانتينو البرازيلي الشقيق الأصغر لناديي لايبزج الألماني وسالزبورج النمساوي إلى نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا 2021.

وفاز الفريق البرازيلي على حساب ليبرتاد الباراجوياني خارج قواعده بنتيجة 3-1 بعدما فاز ذهابا في البرازيل بثنائية دون مقابل متأهلا للنهائي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وينتظر براجانتينو الفائز من مواجهة أتليتكو باراناينسي البرازيلي وبنيارول الأوروجوياني لمعرفة هوية منافسه في النهائي المقرر أن يقام في ملعب سانتيناريو في أوروجواي يوم 20 نوفمبر المقبل.

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ويدين براجانتينو بالفضل لجناحه أرتور الذي ساهم بـ 9 أهداف سجلها فريقه بدءا من ربع النهائي.

إذ سجل 6 أهداف وصنع 3 في 4 مباريات متتالية من أصل 10 سجلها فريقه ليقودهم للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم.

وتفوق الفريق البرازيلي على ليبرتاد والذي ينشط فيه الباراجوياني المخضرم أوسكار كاردوزو مهاجم بنفيكا الأسبق.

وينتظر براجانتينو مباراة نصف النهائي الأخرى إذ قد يخوض نهائيا برازيليا خالصا حال نجح أتليتكو باراناينسي بطل نسخة 2018 في حسم التأهل.

فرصة تاريخية لبراجانتينو بعدما كان يلعب الفريق في 2018 ضمن فرق الدرجة الثالثة البرازيلية، والآن على بُعد خطوات من حصد لقب قاري.

ريد بول براجانتينو كوبا سود أمريكانا ليبرتاد
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