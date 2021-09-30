مواعيد مباريات الخميس 30 سبتمبر 2021.. مصر وديا أمام ليبيريا ومصطفى محمد أوروبيا

يشهد اليوم الخميس مباراتين وديتين لكل من منتخب مصر في ظهور كارلوس كيروش الأول ومواجهة بين الزمالك وبيراميدز.

كما تقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ضمن مباريات الجولة الثانية.

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يستضيف منتخب مصر فريق ليبيريا وديا في التاسعة مساء على استاد برج العرب.

وتنقل مباراة الفراعنة على قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف بيراميدز فريق الزمالك الساعة الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي وديا، وتنقل المباراة على قناة الزمالك.

الدوري الأوروبي

يحل جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد ضيفا على مارسيليا ضمن مباريات الجولة الثانية في تمام التاسعة من مساء اليوم، وتنقل المباراة على قناة بي إن بريميوم 3.

أما نابولي فيستضيف فريق سبارتاك موسكو الساعة 6:45 وتذاع على قناة بي إن بريميوم 1، بينما في نفس التوقيت يحل ليستر سيتي ضيفا على ليجا وارسو وتذاع عبر بي إن 2 بريميوم.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف توتنام فريق مورا في التاسعة من مساء اليوم وتذاع المباراة عبر قناة بي إن 1 بريميوم.

بينما يحل روما ضيفا على زوربا الساعة 6:45 مساء وتذاع على قناة بي إن 2 إكسترا.