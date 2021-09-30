علياء الزنوكي لـ في الجول: إقامة النسخة الأولى من دوري الأبطال حدث كبير.. وسنبذل قصارى جهدنا

ترى علياء الزنوكي لاعبة وادي دجلة لسيدات كرة القدم أن إقامة النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا حدثا كبيرا سيساهم في تطور اللعبة في مصر.

ووعدت علياء أن تبذل لاعبات وادي دجلة قصارى جهدهن خلال البطولة من أجل تحقيق مركز جيد.

وقالت علياء الزنوكي لـ FilGoal.com: "سعيدة جدا بإقامة أول نسخة من دوري أبطال إفريقيا وفخورة باستضافة مصر للحدث ومشاركة فريقي وادي دجلة".

وأضافت "أمر جيد بالنسبة لنا أن يقرر كاف إقامة تلك البطولة، وأعتقد أنها ستكون سببا في تطور اللعبة في مصر".

ويقع وادي دجلة في المجموعة الأولى والتي تضم ماندي المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي وسيكوندي هاساكاس الغاني.

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر المقبل على ملعبي الكلية الحربية والدفاع الجوي.

وتابعت علياء الزنوكي "مشاركتي في البطولة مهمة بالنسبة لي وأعتقد أنها ستغير الكثير خاصة أننا لا نلعب الكثير من المباريات الدولية مع المنتخب".

وكشفت "نحن لا نلعب بطولات دولية كثيرة مقارنة بباقي اللاعبات المشاركات في البطولة، لكن يمكننا بذل مجهود أكبر لتحقيق إنجاز كبير".

وشددت علياء الزنوكي "هي فرصة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبات لوادي دجلة للمنافسة مع فرق قوية وتجربة جديدة بخلاف الدوري والكأس".

وتقام النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة وادي دجلة من مصر ضمن 8 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين ليتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وأبدت علياء رأيها في المجموعة "أرى أن المجموعة جيدة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل لنصف النهائي".

واختتمت تصريحاتها "التفكير حاليا سيكون من أجل تخطي دور المجموعات وبعد ذلك سنأخذ البطولة خطوة خطوة".