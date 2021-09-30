توخيل: كنا بطيئين عقليا ودخل مرمانا هدف يجب أن يكون من المستحيل استقباله

اعترف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه استقبل هدفا كان يجب أن يكون من المستحيل استقباله.

وخسر تشيلسي أمام يوفنتوس بهدف دون مقابل سجله فيدريكو كييزا بعد 11 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني.

وينفرد يوفنتوس بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من جولتين بينما تشيلسي في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

وقال توخيل لقناة بي تي سبورت عقب المباراة: "من المستحيل استقبال هدف سهل مثل هذا في الثواني الأولى من الشوط الثاني".

وتابع "لدينا منظومة دفاعية مثلنا وعادة يكون من الممكن الدفاع بطريقة جيدة ولكن عوقبنا بالهدف".

وأضاف توخيل "أرى أننا لم نبدأ بالحدة الكافية، استحوذنا على الكرة لكن في أول 15 دقيقة كان بإمكاننا إيذائهم أكثر بكثير".

وشدد توخيل "شعرت أننا كنا بطيئين بعض الشيء ومتعبين، كنا بطيئين عقليا في اتخاذ القرارات ومن الغريب تحليل ذلك".

واختتم مدرب تشيلسي تصريحاته "كنا جيدين جدا في تدريبات أمس ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية اليوم ولا أعرف لماذا".