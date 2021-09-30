جيسوس: حارسنا لم يُختبر.. والفوز على برشلونة ليس الأهم في مسيرتي بالتأكيد

يرى جورج جيسوس مدرب بنفيكا بأن الفوز رفقة فريقه على برشلونة بثلاثية، ليس هو الأهم في مسيرته بصفته لأنه لا يساوي بطولة.

بنفيكا فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة الثانية للجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وقال جيسوس في تصريحات عقب المباراة لقناة إليفين سبورت: لتفوز يجب أن تسجل. ولتفوز على برشلونة تحديدا، يجب أن تسجل أكثر من هدف".

وأضاف "في حساباتي، كان بنفيكا سيعاني لأن برشلونة يملك قوة ضاربة. لكننا كنا أقوياء دفاعيا أكثر مما توقعت. أوديسياس (حارس المرمى) لم يُختبر ولم يتعرض للتهديد".

جيسوس أتبع "الفوز الأهم في مسيرتي؟ بالتأكيد لا، الانتصارات الأهم هي التي تأتي بالبطولات. اليوم فزت بمباراة ولم أفز بأي شيء".

مدرب بنفيكا حلل المباراة، فقال "فريقان كبيران كانا على أرض الملعب اليوم. بنفيكا كان واثقا بنفسه، كنا نعلم أننا سنواجه فريق كبير وعلينا أن نكون بنفس مستواه خططيا وفنيا".

وأتبع "الفريق تعامل مع لحظات المباراة الصعبة بشكل جيد، وفي بعض الأوقات كنا أكثر استحواذا على الكرة من برشلونة".

واستمر "كان الأهم بالنسبة لنا إن التمريرة قبل الأخيرة لا تشكل خطرا علينا. لقد عملنا بجِد طوال الأسبوع، وكان لمؤازرة جمهورنا الأثر الأكبر، والذي منحنا القوز لتحقيق الفوز على برشلونة".

جورج جيسوس أتم "الأفضل على أرض الملعب؟ بحساب الأهداف كان داروين نونيز، لكن بالنسبة لي، فالفريق بأكمله كان رائعا".