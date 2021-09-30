كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي

فيدريكو كييزا دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال يوفنتوس تشيلسي
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