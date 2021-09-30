كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 00:12 كتب : FilGoal لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي فيدريكو كييزا دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال يوفنتوس تشيلسي نرشح لكم أخر الأخبار عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين ساعة | الدوري المصري توخيل: كنا بطيئين عقليا ودخل مرمانا هدف يجب أن يكون من المستحيل استقباله ساعة | دوري أبطال أوروبا جيسوس: حارسنا لم يُختبر.. والفوز على برشلونة ليس الأهم في مسيرتي بالتأكيد ساعة | دوري أبطال أوروبا كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات ساعة | دوري أبطال أوروبا وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض ساعة | الدوري المصري ناجلزمان: هذه اللقطة الأهم لي أمام دينامو كييف.. ويكشف رأيه في فوز بنفيكا على برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - تفاصيل انضمام حسين السيد لـ بيراميدز وإعارة لاعب للجيش كومان بعد ثلاثية بنفيكا: كنا الأفضل لـ70 دقيقة.. ولا أعرف أي شيء حول مستقبلي وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين طريق كومان يزداد ظلاما في ملعب النور.. بنفيكا يقسو على برشلونة بثلاثية تاريخية الأكثر مشاهدة 1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 1 يوفنتوس 0 تشيلسي انتهت دوري أبطال أوروبا 3 بنفيكا 0 برشلونة انتهت دوري أبطال أوروبا 5 بايرن ميونيخ 0 دينامو كييف انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر يونايتد 1 فياريال انتهت دوري أبطال أوروبا 1 أتالانتا 0 يانج بويز انتهت الدوري الأوروبي - ليجا وارسو - ليستر سيتي لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - أولمبيك مرسيليا - جالاتا سراي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - وست هام يونايتد - رابيد فيينا لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - ريال سوسيداد - موناكو لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - لاتسيو - لوكوموتيف موسكو لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - أتليتك بلباو - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - لانس - ريمس لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - كالياري - فينيسيا لم تبدأ 20:45 الدوري الألماني - كولن - جرويتر فيورث لم تبدأ 20:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - الأهلي لم تبدأ 19:20