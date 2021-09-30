وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 00:07

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل الثنائي حمدي النقاز ويوسف أوباما موقفهما من العروض المقدمة.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح فتوح أنه لا يوجد أي عرض رسمي من بيراميدز لضم حمدي النقاز حتى الآن لكن كافة الحلول مطروحة في ظل أزمة القيد.

وقال فتوح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا نعلم إلى أي مدى ستصل أزمة وقف القيد بالنسبة للزمالك".

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وأضاف حازم فتوح "كل الحلول مطروحة بالنسبة لموقف حمدي النقاز مع الزمالك في ظل استمرار أزمة القيد".

وبسؤاله عن حقيقة عرض بيراميدزأوضح "بالنسبة للعروض الرسمية لم يحدث تماما، لكن حدث تواصل بين النقاز وأحد الأشخاص المقربين من مسؤولي النادي".

وتابع "إذا استمرت أزمة القيد سيتم عقد ثلاثي بين النقاز والزمالك وبيراميدز لمدة موسم".

واختتم تصريحاته "غير صحيح وجود عرض ليوسف أوباما أو رغبته في الرحيل، هو ابن من أبناء النادي ويقدر الظروف الحالية تماما".

أوباما النقاز حازم فتوح
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