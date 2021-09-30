ناجلزمان: هذه اللقطة الأهم لي أمام دينامو كييف.. ويكشف رأيه في فوز بنفيكا على برشلونة

أشاد يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ بأداء الفريق عقب الفوز على دينامو كييف بخماسية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلزمان عقب المباراة لشبكة "دازن" الألمانية: "أنا سعيد بالأداء، بالطبع الخصم حظى ببعض الفرص الجيدة لكن لم يستغلها، لكننا سجلنا أهدافا رائعة".

وأضاف "اللقطة الأهم لي عندما شتت أوباميكانو الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 89 واحتفل بالحفاظ على نظافة شباك الفريق، خطوة كبيرة للاعبين سعيد لها، عدم تسجيل الخصم يجعل النتيجة أفضل".

وأشاد بأداء ليروي ساني قائلا: "من المهم لكل لاعب أن يكون صافي الذهن، من الجيد أن يفعل ذلك، يلعب أكثر في العمق معي أكثر من العام الماضي، وهو أمر جيد له، يمتلك المساحات، هو لاعب رائع مع شخصية جيدة".

وعن خسارة برشلونة: "رأيت النتيجة، بنفيكا هيمن على دينامو كييف في اللقاء الأول، لكن مشكلتهم عدم تحويل فرصهم لأهداف، وغيرّوا ذلك اليوم".

وأتم عبر موقع "يويفا": "كنا حريصين وهذا يشمل كل اللاعبين، حيث نريد تقديم الأفضل، حتى بعد الهدف الخامس سعينا لتسجيل هدف آخر".

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين ويليه بنفيكا بأربع نقاط بينما دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل برشلونة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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