سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه القاتل لمانشستر يونايتد ضد فياريال

لم يكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سعيدا بأداء فريقه ضد فياريال على الرغم من الانتصار القاتل.

وفاز يونايتد على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث سولشاير عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لم أكن سعيدا بالأداء لكن الأهم أننا فزنا".

أخبار متعلقة
رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز أطلق صرختك واحتفل بتاريخك الاستثنائي.. رونالدو يقود يونايتد لقتل فياريال كومان بعد ثلاثية بنفيكا: كنا الأفضل لـ70 دقيقة.. ولا أعرف أي شيء حول مستقبلي

وواصل "كنا نعرف أنه ينبغي علينا حصد النقاط، شكل فياريال صعوبة كثيرة علينا واستحوذنا على الكرة 65% ولكنهم خلقوا فرصا كثيرة وهذا يعني أنه فريق جيد".

وأكمل "دائما تشعر أنه بإمكاننا أن نسجل، الجودة الفردية والرغبة الكبيرة ودعم الجمهور كل ذلك صنع الفارق، كانت مباراة غريبة الأطوار".

وحصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن يانج بويز الثاني ونقطة عن أتالانتا المتصدر.

مانشستر يونايتد سولشاير فياريال ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين ساعة | الدوري المصري
توخيل: كنا بطيئين عقليا ودخل مرمانا هدف يجب أن يكون من المستحيل استقباله ساعة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: حارسنا لم يُختبر.. والفوز على برشلونة ليس الأهم في مسيرتي بالتأكيد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: هذه اللقطة الأهم لي أمام دينامو كييف.. ويكشف رأيه في فوز بنفيكا على برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري