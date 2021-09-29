سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال

لم يكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سعيدا بأداء فريقه ضد فياريال على الرغم من الانتصار القاتل.

وفاز يونايتد على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث سولشاير عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لم أكن سعيدا بالأداء لكن الأهم أننا فزنا".

وواصل "كنا نعرف أنه ينبغي علينا حصد النقاط، شكل فياريال صعوبة كثيرة علينا واستحوذنا على الكرة 65% ولكنهم خلقوا فرصا كثيرة وهذا يعني أنه فريق جيد".

وأكمل "دائما تشعر أنه بإمكاننا أن نسجل، الجودة الفردية والرغبة الكبيرة ودعم الجمهور كل ذلك صنع الفارق، كانت مباراة غريبة الأطوار".

وحصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن يانج بويز الثاني ونقطة عن أتالانتا المتصدر.