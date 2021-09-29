رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز

"هذا هو عملي" بتلك الكلمات الثلاثة بدأ كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد حديثه عقب قيادته فريقه للفوز القاتل ضد فياريال.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفاز يونايتد على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال رونالدو عبر المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" عن هدفه: "رونالدو: هذا هو عملي، كانت مباراة صعبة جدا ولعب فياريال بشكل جيد وخلق العديد من الفرص وعانينا".

وأكمل "كنا نعرف أنه ينبغي علينا الفوز والفريق كان متوترا بعض الشيء في الشوط الأول والثاني كي أكون صادقا".

وأردف "حالفنا الحظ الذي افتقدناه في المباراة الأخيرة وكان أداء جيدا من اللاعبين وأشكر الجمهور على دعمهم نحتاجهم حينما نعانى ولا نلعب بشكل جيد".

وأتم رونالدو حديثه "بعد هدف أليكس تيلليس كنا نؤمن في ملعبنا أننا نستطيع العودة وقلت للاعبين قبل بداية المباراة علينا أن نؤمن بحظوظنا وكان جيدا أن أسجل هدف الفوز في النهاية".

وحصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن يانج بويز الثاني ونقطة عن أتالانتا المتصدر.