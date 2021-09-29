كومان بعد ثلاثية بنفيكا: كنا الأفضل لـ70 دقيقة.. ولا أعرف أي شيء حول مستقبلي

على الرغم من الهزيمة بثلاثية دون رد يؤمن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه لعب بشكل جيد ضد بنفيكا.

وهُزم برشلونة في ملعب النور في البرتغال بثلاثية دون رد ضمن ثاني جولات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

وقال كومان عقب المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" عن المباراة: "سجلوا سريعا ومبكرا في البداية ورد فعلنا كان جيدا وكان علينا أن نسجل هدفا أو اثنين لتغيير مسار المباراة".

واستدرك "لكن بعد الهدف الثاني صعبت المباراة ولم نتمكن من خلق فرص أخرى كنا الفريق الأفضل لـ70 دقيقة والفارق كان في النجاعة التي تحلوا بها ولم نتحل بها".

وأكمل "لا يمكن أن ننظر فقط إلى النتيجة ولكن أعتقد أن الجميع يعرف أننا نمر بفترة تغيير في النادي والفريق يعاني من بعض المشاكل وإضافة إلى ذلك لعبنا بشكل جيد وكان ينقصنا الهدف".

وأردف "أعتقد أنه لو كنا أدركنا التعادل كنا سنحصل على الثقة والفارق كما قلت كان النجاعة".

وعبر تصريحات صحفية سُئل كومان حول مستقبله قال: "لا أعرف ما يفكر فيه النادي، وسنرى ما الذي سيحدث فيما يخص مستقبل مع النادي".

وأردف "أشعر بدعم كبير من اللاعبين"، وبسؤاله عن الإدارة أجاب "لا أعلم".

وأتم "إن لم يدرك الجمهور الوضع داخل النادي فسوف أواجه مشلة، بالتأكيد يمكننا تقديم أداء أفضل لكننا لن نفوز بدوري أبطال أوروبا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة بدون أي نقطة وبدون أن يسجل أي هدف كأسوأ بداية في تاريخه في دوري الأبطال.