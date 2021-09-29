كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في البطولة العربية باكتساح الميناء اليمني

افتتح رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة مشوار البطولة العربية للأندية باكتساح المنياء اليمني 115-46 ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويستضيف الاتحاد السكندري النسخة 33 من البطولة العربية للأندية ويدخل المنافسات للدفاع عن لقبه.

ويقع الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجوار أندية اتحاد الفتح المغربي والميناء اليمني والبليدة الجزائري.

وأنهى الاتحاد السكندري الفترة الأولى متقدما 33-1 قبل أن يعزز تفوقه 61-8 بنهاية الفترة الثانية.

وواصل الفريق السكندري تفوقه في الفترتين الثالثة والرابعة لينهي المباراة بنتيجة 115-46.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق اتحاد الفتح في الثامنة من مساء الجمعة على صالة برج العرب.