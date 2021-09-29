أبو جريشة: لاعبو الإسماعيلي بدأوا استيعاب أفكار طلعت يوسف

أوضح محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة لـ الإسماعيلي أن لاعبي الفريق بدأوا استيعاب أفكار طلعت يوسف المدير الفني.

وقال أبو جريشة: "طلعت يوسف بدأ في تشكيل فكرة مبدئية عن اللاعبين ومع توالي الوديات سيكون الفريق بأفضل حال".

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "أشيد بالتزام وانضباط اللاعبين وحرصهم على بذل قصارى جهدهم خلال معسكر الفريق بالإسكندرية".

وأردف "الوديات نُظمت بنظام التدرج في المستوى من أجل وصول اللاعبين لأعلى حمل بدني ولياقة ذهنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

وأتم "ودية الحرية السكندري بداية جيدة وأظهرت العديد من الملامح والجوانب للجهاز الفني وأراها مفيدة للغاية واحتكاك جيد للاعبين".

وتفوق الإسماعيلي على الحرية بثلاثية دون مقابل في معسكر الدراويش بالإسكندرية.

سجل أهداف الإسماعيلي: أري بابل وعماد حمدي وعمر الوحش.

شهد اللقاء مشاركة معظم عناصر الفريق، وتعد تلك الودية هي الأولى للفريق خلال معسكره تحت قيادة طلعت يوسف، استعدادا للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.