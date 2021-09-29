سالزبورج يُسقط ليل.. وتعادل متأخر لإشبيلية أمام فولفسبورج

تغلب سالزبورج النمساوي على منافسه ليل الفرنسي اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في ملعب ريد بول آرينا في النمسا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

افتتح كريم أديمي أهداف اللقاء في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وأضاف كريم أديمي الهدف الثاني لسالزبورج في الدقيقة 53.

وقلص ليل النتيجة عن طريق بوراك يلماز في الدقيقة 62.

وفي ملعب فولكسفاجن آرينا في ألمانيا تعادل فولفسبورج مع ضيفه إشبيلية إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح ريناتو ستيفن أهداف اللقاء في الدقيقة 48 لصالح فولفسبورج.

ومن ركلة جزاء أدرك إيفان راكيتيتش التعادل لإشبيلية في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد لجوشوا جويلافوج بعد حصوله على إنذارين وتسببه في ركلة الجزاء.

بتلك النتائج يتصدر سالزبورج المجموعة بأربع نقاط يليه إشبيلية بنقطتين بالتساوي مع فولفسبورج.

وأخيرا ليل في المركز الرابع بنقطة وحيدة.