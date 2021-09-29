سالزبورج يُسقط ليل.. وتعادل متأخر لإشبيلية أمام فولفسبورج

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - إشبيلية ضد فولفسبورج

تغلب سالزبورج النمساوي على منافسه ليل الفرنسي اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في ملعب ريد بول آرينا في النمسا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

افتتح كريم أديمي أهداف اللقاء في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
أطلق صرختك واحتفل بتاريخك الاستثنائي.. رونالدو يقود يونايتد لقتل فياريال طريق كومان يزداد ظلاما في ملعب النور.. بنفيكا يقسو على برشلونة بثلاثية تاريخية بايرن ميونيخ يغرد منفردا ويقسو على دينامو كييف بخماسية

وأضاف كريم أديمي الهدف الثاني لسالزبورج في الدقيقة 53.

وقلص ليل النتيجة عن طريق بوراك يلماز في الدقيقة 62.

وفي ملعب فولكسفاجن آرينا في ألمانيا تعادل فولفسبورج مع ضيفه إشبيلية إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح ريناتو ستيفن أهداف اللقاء في الدقيقة 48 لصالح فولفسبورج.

ومن ركلة جزاء أدرك إيفان راكيتيتش التعادل لإشبيلية في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد لجوشوا جويلافوج بعد حصوله على إنذارين وتسببه في ركلة الجزاء.

بتلك النتائج يتصدر سالزبورج المجموعة بأربع نقاط يليه إشبيلية بنقطتين بالتساوي مع فولفسبورج.

وأخيرا ليل في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

إشبيلية فولفسبورج ليل سالزبورج
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين ساعة | الدوري المصري
توخيل: كنا بطيئين عقليا ودخل مرمانا هدف يجب أن يكون من المستحيل استقباله ساعة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: حارسنا لم يُختبر.. والفوز على برشلونة ليس الأهم في مسيرتي بالتأكيد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: هذه اللقطة الأهم لي أمام دينامو كييف.. ويكشف رأيه في فوز بنفيكا على برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري