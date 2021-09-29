أطلق صرختك واحتفل بتاريخك الاستثنائي.. رونالدو يقود يونايتد لقتل فياريال

عانى مانشستر يونايتد الأمرين وتأخر في النتيجة ضد فياريال ولكن في النهاية أطلق كريستيانو رونالدو صرخة الاحتفال بالانتصار القاتل والمثير.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره في النتيجة أمام فياريال إلى الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

افتتح باكو ألكاسير أهداف المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق تسديدة رائعة للغاية من أليكس تيلليس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا ليخطف به الانتصار المثير ليونايتد.

بتلك النتيجة حصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع يانج بويز لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق السويسري.

ويتصدر أتالانتا المجموعة بأربع نقاط، ويأتي فياريال رابعا بنقطة واحدة.

يذكر أن ذلك أول انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال بعدما انتهت كل مبارياتهم السابقة بالتعادل السلبي.

تاريخ استثنائي

واحتفل رونالدو اليوم في المباراة بوصوله للمباراة رقم 178 في دوري الأبطال لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من خاض مباريات في البطولة.

وكان رونالدو تعادل في المباراة السابقة مع زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا له في ثاني مشاركاته الأوروبية مع يونايتد منذ عودته للفريق الصيف الماضي.

ويتربع رونالدو على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 136 هدفا ويليه ليونيل ميسي بـ121 هدفا.

دي خيا يقف في وجه فياريال

سيطر فياريال على أحداث الشوط الأول كليا وكان الفريق الأخطر ولولا ديفيد دي خيا لكان حدث ما لا يُحمد عقباه بالنسبة لأولي جونار سولشاير مدرب يونايتد.

ففي الدقيقة السادسة سدد أرناوت دانجوما كرة قوية تصدى لها دي خيا.

وفي الدقيقة 15 كرر دانجوما محاولاته وسدد كرة قوية بيمناه تصدى لها دي خيا.

وكاد باكو ألكاسير يسجل الهدف الأول للفريق الإسباني برأسية قوية لكن الحارس الإسباني حولها لركلة ركنية.

وأطلق ألبرتو مورينو تسديدة قوية إثر ركنية زاحفة من الناحية اليسرى لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى بكثير.

وكاد رافائيل فاران يتسبب في هدف ضد فريقه إثر خطأ قاتل في تسلمه للكرة ليستغل ألكاسير الأمر وسدد كرة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وحتى قدوم الدقيقة 34 لم يكن يونايتد سدد أي تسديدة على مرمى فياريال.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية لكنها ارتطمت بدفاع فياريال وشُتت.

وكاد ألبرتو مورينو يخطئ ويسجل هدفا في مرماه إثر تشتيته بشكل خاطئ لتمريرة طولية من بوجبا لكنها ذهبت لركلة ركنية.

وسدد يريمي بينو كرة زاحفة في الدقيقة 45 تصدى لها دي خيا ليُبقي على نتيجة التعادل السلبي.

رونالدو قاتل

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ ولكن بدا أن فياريال هو الأخطر مثل الشوط الأول.

وبالفعل في الدقيقة 53 أرسل أراناوت دانجوما عرضية زاحفة قابلها ألكاسير بتسديدة مرت الكرة من بين قدمي دي خيا لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم فياريال.

وفي الدقيقة 60 حصل يونايتد على ركلة حرة من الناحية اليمنى أرسلها برونو فيرنانديز إلى أليكس تيلليس المتواجد على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة يسارية على الطائر سكنت الشباك لتعلن عن التعادل.

🔴📹 هدف تيليس الرائع في شباك ڤياريال 🚀 pic.twitter.com/R1wKNNDJCN — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) September 29, 2021

وكاد كافاني يسجل هدفا ثانيا بعد عرضية رائعة من جرينوود لكن رأسية الأول ذهبت لخارج الملعب.

استفاق فياريال واستحوذ على الكرة بعد ذلك وحاول مباغتة يونايتد بهدف ثاني قاتل.

وكاد فياريال يقتل يونايتد في الدقيقة 86 بعدما فشل دي خيا في التصدي لتسديدة لترتطم الكرة ببولاي ديا وسددها لكن فاران وتيلليس سقطا وحولاها لركنية.

وأرسل برونو بينية إلى رونالدو لكن الأخير تسلم الكرة بشكل سيئ وأرسل عرضية بدون معنى.

وكاد جيسي لينجارد يسجل هدفا ثانيا لكن حارس فياريال تصدى له.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع تسلم لينجارد الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها إلى رونالدو الذي أطلق تسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني القاتل ليونايتد.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف بعد دقيقة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار قاتل ليونايتد بهدفين لهدف.