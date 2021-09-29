طريق كومان يزداد ظلاما في ملعب النور.. بنفيكا يقسو على برشلونة بثلاثية تاريخية

متسلحون بفوز كبير على ليفانتي، ذهب برشلونة إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا على ملعب النور "دا لوش"، حيث كانت محطة رونالد كومان التدريبية الأولى خارج هولندا عام 2005، وبهدف إيجاد النور بعد طريق مظلم، لكن نسور بنفيكا زادوا طريق برشلونة ظلاما.

فاز بنفيكا على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "دا لوش"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل داروين نونيز هدفين، فيما سجل رافا سيلفا هدفا لـ بنفيكا في اللقاء.

فوز بنفيكا رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برشلونة عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.





































التشكيل

جورج جيسوس بدأ بثلاثي دفاعي مكون من يان فيرتونخن، ولوكاس فيرسيمو، ونيكولاس أوتامندي، فيما يقود داروين نونيز الهجوم بجانب رومان ياريمتشوك، ورافا سيلفا.

ويقود جواو ماريو وسط ملعب بنفيكا بجانب جوليان فايجل.

على الجهة الأخرى، بدأ رونالد كومان بثلاثي دفاعي أيضا مكون من جيرارد بيكيه، ورونالد أراوخو، وإريك جارسيا، فيما قاد ميمفيس ديباي الهجوم بجانب لوك دي يونج.

ويقود سيرخيو بوسكيتس وسط الملعب بجانب فرانكي دي يونج.

ديباي ولوك دي يونج يقودان هجوم برشلونة ضد بنفيكا ورومان ياريمتشوك ⚽️🌟#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/ITmb2lNfOB — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2021

وصف المباراة

بنفيكا بدأ المباراة بقوة، فكان له هدف التقدم مبكرا. طولية إلى داروين نونيز على الجهة اليسرى، والذي راوغ إريك جارسيا واخترق منطقة الجزاء، ثم سدد بيمناه على يسار أندريه تير شتيجن مسجلا الأول للنسور.

وواصل أصحاب الأرض الضغط، فسدد رومان ياريمتشوك بقوة في الدقيقة الخامسة، لكن تير شتيجن تصدى لها.

هنا بدأ برشلونة دخول الأجواء. وكانت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ11 بعد بينية من بيدري إلى سيرجي روبيرتو الذي انفرد تماما بالمرمى ثم مرر عرضية إلى لوك دي يونج الذي سدد في المرمى الخالي، لكن لوكاس فيرسيمو تفوق على نفسه وأنقذ الكرة ببراعة فائقة قبل دخول الشباك.

سيرجي روبيرتو أرسل عرضية جديدة في الدقيقة الـ17، لكن أوديسياس فلاكديموس تصدى لها هذه المرة.

وفي الدقيقة الـ28، أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء قابلها فرينكي دي يونج بتسديدة مباشرة ولكن ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت خارج الملعب، ركلة ركنية ثانية لصالح برشلونة من جهة اليمين.

تبديلات اضطرارية

رونالد كومان أجرى تبديلا اضطراريا في الدقيقة الـ33 بدخول بابلو جافي بدلا من جيرارد بيكيه.

بنفيكا أيضا اضطر لإجراء تبديل اضطراري بدخول جيلبيرتو بدلا من فالانتينو لازارو في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

بنفيكا بدأ الشوط الثاني أيضا بقوة. وكاد داروين نونيز يسجل مجددا في الدقيقة الـ51 بعد بينية تقدم فيها تير شتيجن من مرماه، والأوروجواني راوغ الحارس الألماني وسدد في المرمى من منتصف الملعب، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى ركلة مرمى.

ديباي أرسل عرضية خطيرة في الدقيقة الـ61، قابلها سيرجي روبيرتو بلمسة أنقذها جريمايدو إلى ركنية.

بعد فشل من على أرض الملعب في إحداث الفارق، كان الحل في الخارج، فلجأ كومان إلى دكة البدلاء ودفع بـ أنسو فاتي، وفيليبي كوتينيو، ونيكو جونزاليس بدلا من لوك دي يونج، وبيدري، وسيرخيو بوسكيتس بالدقيقة الـ68.

النسور تلتهم برشلونة

ولم يمنح بنفيكا الفرصة لبرشلونة للاستفادة بالتبديلات، فكان الهدف الثاني الرائع في الدقيقة الـ69. تبادل رائع للكرة بين جواو ماريو وياريمتشوك، لينفرد ماريو ويسدد ويتصدى لها تير شتيجن. الكرة ارتدت إلى رافا سيلفا الذي تابعها في المرمى مسجلا الثاني.

بنفيكا لم يتوقف هنا، فحاول تسجيل الثالث، وكاد ياريمتشوك يسجل الثالث في الدقيقة الـ72 لكنه سدد في الشباك الجانبية.

جورج جيسوس أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ75. شارك عادل تاعربت، وأندريه ألميدا، بدلا من رومان ياريمتشوك، وأليكس جريمايدو.

ولا تظنوا بأن الحفل انتهى هنا، فضغط بنفيكا تواصل لإمتاع جمهوره في ملعب النور. عرضية في الدقيقة الـ77 من أندريه ألميدا، قابلها جيلبيرتو برأسية في يد ديست، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

داروين نونيز تقدم لركلة الجزاء، فسجلها في مرمى تير شتيجن مسجلا الثالث.

وكانت آخر تبديلات بنفيكا في الدقيقة الـ85 بدخول كريستيان بيتزي بدلا من رافا سيلفا، وجونسالو راموس بدلا من داروين نونيز.

معاناة برشلونة لم تنته هنا، فأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه إريك جارسيا بالدقيقة الـ87 بعدم الإنذار الثاني بسبب إمساك البديل جونسالو راموس من الخلف.

كومان أجرى هنا تبديل أخير لغلق دفاعاته بعد الطرد، وشارك أوسكار مينجيزا بدلا من سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ89.

باقي دقائق المباراة مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بثلاثية.

فوز بنفيكا رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برشلونة عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.