بايرن ميونيخ يغرد منفردا ويقسو على دينامو كييف بخماسية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:00

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في دينامو كييف

واصل بايرن ميونيخ التغريد منفردا وتغلب على دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل.

وحل دينامو كييف ضيفا على بايرن ميونيخ ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين ويليه بنفيكا بأربع نقاط بينما دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل برشلونة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول بثنائية روبرت ليفاندوفسكي في شباك دينامو كييف.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 27.

وواصل بايرن ميونيخ سيطرته على المباراة في الشوط الثاني ليضيف ثلاثة أهداف جديدة.

ونجح سيرجي جنابري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يضيف ليروي ساني الرابع في الدقيقة 74.

واختتم تشوبو موتينج التسجيل في الدقيقة 87 ليحسم خماسية بايرن ميونيخ.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على بنفيكا في مباراة الجولة الثالثة يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي
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