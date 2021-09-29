كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

قاد يحيى خالد المحترف المصري في صفوف فيزبريم المجري فريقه للفوز على برشلونة بقيادة علي زين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فيزبريم بصعوبة بنتيجة 29-28 في مباراة قوية بين الفريقين في دور المجموعات.

ورفع فيزبريم رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع برشلونة بعد مرور ثلاث جولات.

وسجل يحيى خالد ثلاثة أهداف في فوز فريقه بينما لم يسجل زميله علي زين لاعب برشلونة.

وتفوق فيزبريم في الشوط الثاني حتى أن الفارق وصل إلى 5 أهداف للفريق المجري.

لكن عاد برشلونة في ريمونتادا قوية وتقدم بفارق هدفين قبل أن يعود فيزبريم ويخطف الفوز في الدقائق الأخيرة.