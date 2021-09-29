انتهت ليلة الأبطال - بنفيكا (3)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (5)-(0) دينامو كييف

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

لاعبو بنفيكا يحتفلون بهدف داروين نونيز في برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على بنفيكا بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتساوى بنفيكا ودينامو كييف بنقطة لكل منهما ويتذيل برشلونة الترتيب بلا نقاط.

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بنفيكا (3)-(0) برشلونة

نهاية المباراة

ق78 جوووول داروين نونيز يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق69 جوووول رافا سيلفا يسجل الثاني لبنفيكا

ق67 نزول أنسو فاتي وكوتينيو ونيكو جونزاليس بدلا من بوسكيتس وبيدري ولوك دي يونج

ق52 القائم الأيسر ينقذ شتيجن من هدف ثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 نزول جافي بدلا من بيكيه

ق3 جوووول داروين نونيز يفتتح التسجيل لبنفيكا

انطلاق المباراة

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بايرن ميونيخ (5)-(0) دينامو كييف

نهاية المباراة

ق87 جوووول تشوبو موتينج يضيف الخامس

ق74 جوووول ساني يضيف الرابع

ق68 جووووول جنابري يسجل الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 جوووول ليفاندوفسكي يضيف الثاني

ق12 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ليلة الأبطال برشلونة بايرن ميونيخ بنفيكا
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