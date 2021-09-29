تشكيل ليلة الأبطال - بيرنارديسكي في هجوم يوفنتوس.. وزياش أساسي مع تشيلسي

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

يبدأ فيديريكو بيرنارديسكي في مركز المهاجم لتعويض غياب باولو ديبالا وألفارو موراتا في هجوم يوفنتوس بمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

فيما يغيب نجولو كانتي عن وسط تشيلسي بسبب إصابته بفيروس كورونا ويعوضه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

كما يتواجد المغربي حكيم زياش في مركز الجناح بجوار الألماني كاي هافريتز وفي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو.

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وكان يوفنتوس قد فاز في الجولة الأولى على مالمو السويدي بثلاثية دون مقابل، بينما تفوق تشيلسي على زينيت الروسي بنتيجة 1-0.

وجاء تشكيل ماسميليانو أليجري لـ يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – ماتيس دي ليخت – ليونادرو بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: خوان كوادرادو – فيديريكو بيرنارديسكي - فيديريكو كييزا

بينما جاء تشكيل توماس توخيل لـ تشيلسي:

حراسة المرمى: بنيامين ميندي

الدفاع: أنتوني رودريجر – أندريس كريسنتسين – تياجو سيلفا

الوسط: ماركوس ألونسو – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – سيزار أزبيليكويتا

الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافريتز

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