تشكيل بايرن ميونيخ - مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:04

كتب : FilGoal

بايرن ميونخ

يقود توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ أمام دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بثلاث نقاط بينما دينامو كييف في المركز الثاني بالتساوي مع بنفيكا بنقطة لكل منهما.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

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حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ألفونسو ديفيز - نيكلاس سولي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

الوسط: ليون جوريتزكا - جوشوا كيميتش - ليروي ساني - سيرج جنابري

الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي

ليلة الأبطال بايرن ميونيخ دينامو كييف
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