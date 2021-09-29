تشكيل بايرن ميونيخ - مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

يقود توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ أمام دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بثلاث نقاط بينما دينامو كييف في المركز الثاني بالتساوي مع بنفيكا بنقطة لكل منهما.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ألفونسو ديفيز - نيكلاس سولي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

الوسط: ليون جوريتزكا - جوشوا كيميتش - ليروي ساني - سيرج جنابري

الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي