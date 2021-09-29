تشكيل ليلة الأبطال – أنسو فاتي احتياطي مع برشلونة.. ونونيز يقود بنفيكا

يتواجد أنسو فاتي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بنفيكا، فيما يقود داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

أعلن رونالد كومان، وجورج جيسوس مدربا برشلونة وبنفيكا، تشكيلا فريقيهما ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة شهد البدء بثلاثي دفاعي، وخماسي في وسط الملعب بقيادة بيدري، وسيرخيو بوسكيتس.

ويقود ميمفيس ديباي الهجوم بجانب لوك دي يونج.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: إريك جارسيا – جيراد بيكيه – رونالد أراوخو.

الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – بيدري - سيرجينيو ديست.

الهجوم: ميمفيس ديباي – لوك دي يونج.

من جهة أخرى، يبدأ داروين نونيز المهاجم الأوروجواني كأساسي بجانب الأوكراني رومان ياريمتشوك.

ويقود يان فيرتونخن الدفاع بجانب نيكولاس أوتامندي، ولوكاس فيرسيمو، فيما يلعب جواو ماريو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

حارس: أوديسياس فلاكديموس.

الدفاع: يان فيرتونخن – نيكولاس أوتامندي – لوكاس فيرسيمو.

الوسط: فالانتينو لازارو – جوليان فايجل – جواو ماريو – أليكس جريمايدو.

الهجوم: رافا سيلفا – رومان ياريمتشوك – داروين نونيز.