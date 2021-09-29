تشكيل ليلة الأبطال – أنسو فاتي احتياطي مع برشلونة.. ونونيز يقود بنفيكا

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يتواجد أنسو فاتي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بنفيكا، فيما يقود داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

أعلن رونالد كومان، وجورج جيسوس مدربا برشلونة وبنفيكا، تشكيلا فريقيهما ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة شهد البدء بثلاثي دفاعي، وخماسي في وسط الملعب بقيادة بيدري، وسيرخيو بوسكيتس.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة تشيلسي ويوفنتوس وفرصة برشلونة للتوازن هل سيحتفل جريمالدو إذا سجل في برشلونة؟ اللاعب يجيب تشكيل برشلونة - كوتينيو ونيكو وجارسيا يواجهون ليفانتي.. وفاتي بديل بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية

ويقود ميمفيس ديباي الهجوم بجانب لوك دي يونج.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: إريك جارسيا – جيراد بيكيه – رونالد أراوخو.

الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – بيدري - سيرجينيو ديست.

الهجوم: ميمفيس ديباي – لوك دي يونج.

من جهة أخرى، يبدأ داروين نونيز المهاجم الأوروجواني كأساسي بجانب الأوكراني رومان ياريمتشوك.

ويقود يان فيرتونخن الدفاع بجانب نيكولاس أوتامندي، ولوكاس فيرسيمو، فيما يلعب جواو ماريو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

حارس: أوديسياس فلاكديموس.

الدفاع: يان فيرتونخن – نيكولاس أوتامندي – لوكاس فيرسيمو.

الوسط: فالانتينو لازارو – جوليان فايجل – جواو ماريو – أليكس جريمايدو.

الهجوم: رافا سيلفا – رومان ياريمتشوك – داروين نونيز.

ليلة الأبطال برشلونة بنفيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - هدف لم يحدث من قبل ينصر أتالانتا.. وزينيت يحتفل بذكرى الحصار برباعية 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا 39 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة ليلة الأبطال - يوفنتوس (0) (0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال – يونايتد (0) - (0) فياريال.. تألق دي خيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال - بنفيكا (1)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا
اجتمع مع إيهاب جلال للمرة الثالثة.. بيراميدز يضم حسين السيد ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال - بيرنارديسكي في هجوم يوفنتوس.. وزياش أساسي مع تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ - مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام دينامو كييف في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات